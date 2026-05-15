Menú
Crónica en vivo
Apoyá a Crónica

F1

Alpine anunció una incorporación clave para potenciar el rendimiento de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Alpine realizó una importante incorporación a su equipo con el objetivo de mejorar el rendimiento de sus coches.

 Alpine anunció este viernes la incorporación de Jason Somerville como nuevo subdirector técnico, una decisión que apunta a potenciar el desarrollo de sus monoplazas en la Fórmula 1.

El movimiento forma parte de una reestructuración técnica para volver a ganar competitividad en la competencia regida por un exigente nuevo reglamento que impuso la FIA.

Con este incorporación, la escudería buscará "el objetivo de acercarse nuevamente a los principales equipos de la parrilla para recuperar protagonismo en la máxima categoría del automovilismo", según expuso en un comunicado.

El mensaje detalla que el nuevo integrante comenzará oficialmente en el cargo este 15 de mayo y reportará directamente al director técnico ejecutivo, David Sanchez.

Somerville es un ingeniero inglés de 57 años especializado en aerodinámica con una extensa trayectoria en la F1. Colaboró en el desarrollo del reglamento técnico de 2022 y posteriormente se incorporó a la FIA como jefe de aerodinámica.

Esta nota habla de:
1
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

2
Ángela Torres anunció su primer Movistar Arena: cuándo y dónde comprar las entradas
Noticias

Ángela Torres anunció su primer Movistar Arena: cuándo y dónde comprar las entradas

3
Joaquín Levinton cruzó a una periodista en la mesa de Mirtha y el momento se volvió viral
Noticias

Joaquín Levinton cruzó a una periodista en la mesa de Mirtha y el momento se volvió viral

4
Demandaron a Duki por uno de sus tatuajes más icónicos: "Siguen usando mi obra y mis dibujos sin autorización"
Noticias

Demandaron a Duki por uno de sus tatuajes más icónicos: "Siguen usando mi obra y mis dibujos sin autorización"

5
¿Alguien puede pensar en Colapinto? Ángela Torres reveló la traición de Maia Reficco por un hombre que rompió su amistad
Noticias

¿Alguien puede pensar en Colapinto? Ángela Torres reveló la traición de Maia Reficco por un hombre que rompió su amistad

Últimas noticias de Alpine