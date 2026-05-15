Alpine anunció una incorporación clave para potenciar el rendimiento de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Alpine anunció este viernes la incorporación de Jason Somerville como nuevo subdirector técnico, una decisión que apunta a potenciar el desarrollo de sus monoplazas en la Fórmula 1.

El movimiento forma parte de una reestructuración técnica para volver a ganar competitividad en la competencia regida por un exigente nuevo reglamento que impuso la FIA.

Con este incorporación, la escudería buscará "el objetivo de acercarse nuevamente a los principales equipos de la parrilla para recuperar protagonismo en la máxima categoría del automovilismo", según expuso en un comunicado.

El mensaje detalla que el nuevo integrante comenzará oficialmente en el cargo este 15 de mayo y reportará directamente al director técnico ejecutivo, David Sanchez.

Somerville es un ingeniero inglés de 57 años especializado en aerodinámica con una extensa trayectoria en la F1. Colaboró en el desarrollo del reglamento técnico de 2022 y posteriormente se incorporó a la FIA como jefe de aerodinámica.