Menú
Crónica en vivo
Apoyá a Crónica

FÓRMULA 1

El jefe de Alpine explicó por qué Franco Colapinto rindió mucho mejor en el GP de Miami: "Se ha notado la diferencia"

Steve Nielsen, jefe de Alpine, destacó a Franco Colapinto y también el trabajo de toda la escudería.

Franco Colapinto registró en el Gran Premio de Miami su mejor carrera desde que está en la Fórmula 1.

Mucho se habló del nuevo chasis que el argentino tuvo, una considerable mejora con respecto a lo que fueron los tres Grandes Premios que ya pasaron en la temporada, donde Pierre Gasly lo aventajó considerablemente. Ese chasis fue la clave, tal y como reconoce el propio Steve Nielsen, jefe de Alpine.

"Hablamos mucho con Franco. Él nos comunicó que le estaba costando alcanzar el ritmo de carrera de Pierre, pero aquí estuvo más contento con el auto de lo que lo ha estado en todo el año, así que espero que eso continúe siendo así", le comentó Nielsen a PlanetF1.

"No es un secreto que estuvo con un chasis nuevo", admitió. "Es normal que el primero que armas es un poco más pesado y luego, con cada reproducción del mismo, logras hacerlo más liviano. Y esta no es la excepción", explicó el británico.

"Franco está por el Chasis 3, es más liviano que el Chasis 1, que es el que venía utilizando. Pudimos entregárselo y se ha notado la diferencia", cerró Nielsen. 

Esta nota habla de:
1
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

2
¿Alguien puede pensar en Colapinto? Ángela Torres reveló la traición de Maia Reficco por un hombre que rompió su amistad
Noticias

¿Alguien puede pensar en Colapinto? Ángela Torres reveló la traición de Maia Reficco por un hombre que rompió su amistad

3
Joaquín Levinton cruzó a una periodista en la mesa de Mirtha y el momento se volvió viral
Noticias

Joaquín Levinton cruzó a una periodista en la mesa de Mirtha y el momento se volvió viral

4
Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"
Noticias

Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"

5
"¿Cómo te vas a reír de una jubilada?": polémica viral entre Coscu y Galperin
Noticias

"¿Cómo te vas a reír de una jubilada?": polémica viral entre Coscu y Galperin

Últimas noticias de Franco Colapinto