El jefe de Alpine explicó por qué Franco Colapinto rindió mucho mejor en el GP de Miami: "Se ha notado la diferencia"

Franco Colapinto registró en el Gran Premio de Miami su mejor carrera desde que está en la Fórmula 1.

Mucho se habló del nuevo chasis que el argentino tuvo, una considerable mejora con respecto a lo que fueron los tres Grandes Premios que ya pasaron en la temporada, donde Pierre Gasly lo aventajó considerablemente. Ese chasis fue la clave, tal y como reconoce el propio Steve Nielsen, jefe de Alpine.

"Hablamos mucho con Franco. Él nos comunicó que le estaba costando alcanzar el ritmo de carrera de Pierre, pero aquí estuvo más contento con el auto de lo que lo ha estado en todo el año, así que espero que eso continúe siendo así", le comentó Nielsen a PlanetF1.

"No es un secreto que estuvo con un chasis nuevo", admitió. "Es normal que el primero que armas es un poco más pesado y luego, con cada reproducción del mismo, logras hacerlo más liviano. Y esta no es la excepción", explicó el británico.

"Franco está por el Chasis 3, es más liviano que el Chasis 1, que es el que venía utilizando. Pudimos entregárselo y se ha notado la diferencia", cerró Nielsen.