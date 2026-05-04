El gran elogio de Briatore para Colapinto tras el puesto 7 en el GP de Miami: "Rindió al nivel que esperamos de él"

Tuvo que bancarse todo un año de frustraciones debido a un auto que no andaba. Pero el presente es distinto para Franco Colapinto, quien en el Gran Premio de Miami logró su mejor resultado en la Fórmula 1 con un séptimo puesto. Y fue Flavio Briatore, asesor ejecutivo y líder de Alpine, quien lo llenó de elogios.

"Franco ha completado una semana excelente, rindiendo al nivel que esperamos de él en cada fin de semana de carrera", señaló el italiano, quien fue clave en el arribo del piloto argentino al equipo en 2025, luego de su debut con Williams en 2024.

"El coche es competitivo y necesitamos este rendimiento semana tras semana, tanto de los dos pilotos como de todo el equipo, para alcanzar nuestros objetivos", agregó Briatore, quien considera que rendimientos como el de ayer debe comenzar a ser habituales tanto para Colapinto como para Pierre Gasly.

Por eso, pone objetivos ambiciosos: "Estamos quintos en el Campeonato de Constructores y miramos hacia adelante, no hacia atrás, en lo que podemos lograr", al tiempo que lamentó al abandono de Gasly por un toque de Liam Lawson. "El coche era claramente competitivo y podíamos sumar puntos, así que nos quedamos fuera por un incidente evitable", concluyó.