Kevin Castaño subió un posteo tras la derrota de River que luego borró: qué decía

Ni siquiera fue convocado para el partido, pero se hizo nota. Por eso, una vez más, Kevin Castaño volvió a ser noticia en el mundo River. El mediocampista colombiano generó una oleada de reacciones fuera de la cancha por un llamativo posteo en sus redes sociales, justo minutos después de la caída 1-0 ante Atlético Tucumán en el Monumental.

¿Qué hizo? Apenas consumada la derrota contra un "Decano" que llegaba eliminado y con una mala racha de un año sin ganar de visitante, el futbolista utilizó su cuenta de Instagram para compartir una particular historia, que ninguno de los hinchas millonarios comprendió y que despertó más de un enojo por el momento de la publicación.

Sentado y con mirada desafiante, Castaño se mostró vestido de blanco, rojo y negro. Si bien son los colores del escudo y la camiseta titular riverplatense, el look nada tuvo que ver con el club que lo pagó 14 millones de dólares a principios de 2025. Incluso, sobre su foto dejó dos emojis que calentaron más el asunto: una señal de paz y una pila, como si estuviese recargando energías.

Antes las reacciones adversas que generó, el posteo fue borrado a los pocos minutos por Castaño, aunque ya era demasiado tarde. De todos modos, no es la primera vez que causa revuelo un movimiento suyo en las redes sociales. Sin ir más lejos, luego de la derrota ante Boca en el Superclásico, posteó una imagen junto a su familia, con su esposa Alejandra y su hija, ambas con camisetas y gorros del "Millonario".