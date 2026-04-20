El posteo de Kevin Castaño, borrado por el Chacho Coudet, tras la derrota de River ante Boca en el Superclásico

Se quedó afuera de la lista de convocados para el Superclásico más allá de la ausencia obligada de Fausto Vera. Y una vez consumada la dolorosa derrota de River ante Boca por 1-0, el colombiano Kevin Castaño realizó un posteo en su cuenta personal de Instagram que causó revuelo en el mundo millonario.

¿Qué pasó? Poco después del pitazo final, el cuestionado mediocampista realizó un posteo junto a su familia, con su esposa Alejandra y su hija, ambas con camisetas y gorros del "Millonario" en la antesala a lo que sería caída a manos del Xeneize. su clásico rival.

Lo cierto es que, con solo seis partidos en lo que va del año y una temprana salida en el entretiempo de lo que sería victoria por Copa Sudamericana sobre Carabobo, Castaño sigue perdiendo terreno en la consideración del "Chacho", una situación impensada antes de su llegada en 2025, cuand era el volante central titular de Colombia en su subcampeonato en la Copa América 2024.

Vale recordar que, tras una serie de arduas negociaciones, River pagó cerca de 12 millones de dólares por el 100% del pase del volante colombiano, que lejos estuvo de las grandes expectativas depositadas en él y solo sumó 137 minutos en los seis partidos que disputó este año con el "Millonario".