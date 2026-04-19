Le tiró la paternidad encima: así quedó el historial tras la victoria de Boca en el Superclásico

Boca pisó fuerte en el Monumental y le ganó a River un tremendo Superclásico en el Monumental. Leandro Paredes fue el goleador, de penal, y figura del triunfo, que de esta manera le permitió al conjunto de La Ribera extender la ventaja en el historial ante su eterno rival. ¿Cómo quedó el mano a mano ahora?

Boca se hizo fuerte en el Monumental: le ganó a River y se quedó con un Superclásico muy caliente

Tras el pitazo final del árbitro Darío Herrera, la balanza histórica volvió a inclinarse un poco más hacia el lado de la Ribera. Boca logró ampliar la brecha y sigue mandando en el recuento oficial de enfrentamientos. Con la victoria de hoy, el historial oficial (que incluye amateurismo, profesionalismo y copas nacionales e internacionales) queda así:

Seis partidos a favor del Xeneize. Boca se impuso 94 veces, River obtuvo 88 triunfos y empataron en 84 oportunidades.

Con un penal de Leandro Paredes y un festejo 'Made in Boca', el Xeneize se impone en el Superclásico ante River

Con esta victoria, Boca no solo consigue una importante victoria en este campeonato, sino que mantiene una ventaja de seis partidos sobre su eterno rival en el balance general.

La efectividad de Paredes y la solidez defensiva del equipo de Úbeda fueron suficientes para cerrar una tarde redonda en la que el Xeneize, además de los puntos, se quedó con la confirmación de su paternidad histórica una vez más.











