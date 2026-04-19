Chacho Coudet no se escondió tras la caída de River en el Superclásico ante Boca: su visión sobre la polémica jugada dentro del área Xeneize

Golpeado pero, aunque suene contradictorio, entero. Chacho Coudet asistió a la obligada conferencia de prensa posterior a la derrota de River ante Boca al Superclásico, y no se escondió y, tampoco, se enfadó ante las preguntas de los periodistas. Sin malos humores, sin derivar culpas a la polémica acción del final en el que los hinchas Millonarios reclamaron penal de Lautaro Blanco a Martínez Quarta, pero sí con un análisis profundo del presente Millonario.

"Perdimos el partido que no queríamos perder", apuntó el entrenador riverplatense, quien enseguida analizó que "en cuanto al partido, fue bastante chato sinceramente. Típico de un clásico muy disputado. Donde no se vio tanto juego de ninguno de los dos equipos. En cuanto al planteo, lo teníamos claro que teníamos que ser cortos, tratar de generar ante un equipo que nos iba a esperar como se dio", empezó el DT.

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"Se nos empezó a complicar bastante con la salida de Seba (por Driussi) en el inicio y, después, sí hemos tenido errores, algunas situaciones claras como para empatarlo. Tenemos que seguir trabajando. Perdimos el partido que no queríamos perder. Veníamos sin caer y este era el que menos queríamos perder. Necesitamos mejorar y sigo con el mensaje claro de que tenemos que laburar en el tiempo para tratar de vernos cada vez mejor", agregó respecto al trámite del encuentro.

A su vez, cuando fue consultado sobre una de las últimas escenas del derbi y el supuesto foul sobre Martínez Quarta en el área visitante, Chacho aprovechó la ocasión para hablar sobre otro tema y dar su mirada sobre las complejidades para afrontar un resultado adverso con un equipo tan joven: "No quiero hablar de los arbitrajes sinceramente. Sí se habló demasiado en la previa. Y bueno: son ustedes. Sinceramente considero que ustedes saben más de esto para opinar que yo. Lo único que tengo que hacer es hacerme cargo de que creo que el equipo siempre lo repito puede jugar mejor. No es excusa: tenemos nuestras dificultades como siempre. Yo dije que en momentos difíciles los chicos de River siempre aparecen. Pero también es difícil cuando tenés que cambiar la ecuación en un clásico y mirar para atrás y tener cuatro o cinco chicos de 20 años, es la realidad. La responsabilidad la tengo yo y no se la voy a dar a jugadores jóvenes del club. Los necesitamos, se imponen en las difíciles, pero la responsabilidad tiene que ser mía no de los juveniles".

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Sin embargo, Chacho se encargó de mostrar las contradicciones que tuvo el trabajo del neuquino Darío Herrera: "Si cobro la de Maxi Salas, esa era penal, ¿no es cierto? Pero te podría decir que son finas las dos. Tenés la de Maxi que cabecea y cobró infracción. Y la de Martínez Quarta no. Pero cuando perdés tenés que apretar los dientes, trabajar y seguir", planteó.