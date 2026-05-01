A Conmebol se le cayó la baba por Santiago Beltrán: los elogios a la figura del River de Chacho Coudet

De la nada y sin haber demostrado mucho, River sacó un triunfo valiosísimo de su visita al Bragantino de Brasil por la Copa Sudamericana. El equipo de Chacho Coudet no generó fútbol y, más bien, transitó el partido, pero sí tuvo en las manos de Santiago Beltrán la solvencia suficiente para sostener el partido.

El nivel mostrado por quien le quitó el arco a Franco Armani sigue en alza y hoy, sin dudas, se ha eregido como una de las figuras del fútbol argentino y piedra basal de la racha positiva del elenco del Chacho.

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En medio de la 'fiebre Beltrán', fue Conmebol quien llenó de elogios al estudiante universitario de economía. "Pese a que transmite la confianza de un veterano, Santiago Beltrán está dando sus primeros pasos como arquero de River", escribieron en su página web, en la que también resaltaron que el pibe, de 21 años, recién sumó 19 encuentros (tres internacionales) y en los que le anotaron 11 goles, además de haber mantenido la valla invicta en 10 juegos.

Desde la Confederación Sudamericana de Fútbol destacaron que "en su corta carrera bajo los tres palos ‘Millonarios' ya demostró que es un arquero capaz de ganar partidos".

Santiago Beltrán es el protagonista de otra historia de las anómalas dentro del fútbol. El pibe no hizo inferiores como arquero y, además, se desempeñaba como delantero. Recién en los torneos con amigos, se hizo guardameta y desde allí saltó nada menos que a River, los tres palos que alguna vez fueron defendidos por Amadeo Carrizo o el Pato Fillol.

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LA PALABRA DE SANTIAGO BELTRÁN, LA FIGURA DE RIVER EN BRASIL

Luego de haber atajado su primer penal en primera división (a Sasha, en el segundo tiempo), Santiago Beltrán declaró que "este momento me va a quedar grabado para toda la vida. Es el primer penal atajado. Son momentos cúlmines en los que tenés que estar, hay que aparecer, y por suerte pude aparecer hoy".

"Es parte de todo el grupo de arqueros. Solemos estudiar los rivales, ver las características de los pateadores. En este caso, Sasha es un gran pateador, creo que no había errado ningún penal, y tenía penales muy variados. Fue un poco de intuición, y si iba ahí, había que atajarla", agregó.









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tras haber tapado su primer penal en Primera División, Santiago Beltrán declaró: "Este momento me va a quedar grabado para toda la vida. Es el primer penal atajado. Son momentos cúlmines en los que tenés que estar, hay que aparecer, y por suerte pude aparecer hoy".

Tras haber tapado su primer penal en Primera División, Santiago Beltrán declaró: "Este momento me va a quedar grabado para toda la vida. Es el primer penal atajado. Son momentos cúlmines en los que tenés que estar, hay que aparecer, y por suerte pude aparecer hoy".