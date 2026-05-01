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Flavio Briatore elogió a Franco Colapinto en el GP de Miami: "Ahora es un hombre"

El asesor ejecutivo de Alpine habló del crecimiento de Franco Colapinto en la escudería francesa.

 Flavio Briatore elogió a Franco Colapinto en el Gran Premio de Miami. El asesor ejecutivo de Alpine analizó el presente del argentino tras sus primeras carreras en la temporada 2026.

Al repasar las primeras fechas, el italiano destacó el rendimiento inicial: "Las dos primeras carreras hizo un súper trabajo. Lamentablemente Ocon lo sacó en la primera"

Sobre el GP de Japón, agregó: "Fue diferente, pero hay que entender que nunca había corrido ahí".

Más allá de los resultados, Briatore hizo hincapié en el crecimiento del piloto, marcando un cambio en su madurez: "Ahora está mejor con la ingeniería, más maduro. Era un chico, ahora es un hombre. Maneja el auto como lo siente"

También valoró su relación con Pierre Gasly: "No hay drama. Los veo hablar mucho con los ingenieros, intercambiando información. Estoy muy contento".

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