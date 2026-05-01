Menú
Crónica en vivo
Apoyá a Crónica

FÓRMULA 1

Franco Colapinto tuvo una buena práctica libre y terminó 11° en el GP de Miami

Franco Colapinto estuvo siempre en la pelea con la parte de arriba y finalizó con un mejor registro de 1:31:015s.

alaprovitta

 La única práctica libre del Gran Premio de Miami cerró con Charles Leclerc de Ferrari en lo más alto con un tiempo de 1:29.310. 

Por su parte, Max Verstappen de Red Bull (1:29.607) y Oscar Piastri de McLaren (1:29.758) completaron el podio.

Franco Colapinto mostró un buen rendimiento a lo largo de los 90 minutos de actividad y cerró en el undécimo puesto con un tiempo de 1:31.015. A pesar de que estaba mejorando sus registros, abortó en el último sector y no pudo escalar algunas posiciones. 

Su compañero en Alpine, Pierre Gasly, terminó octavo con una marca de 1:30.587. La diferencia entre los pilotos de la escudería francesa fue de 0.428 segundos.

La actividad en el circuito del GP de Miami se reanudará a las 17:30 (hora argentina) con la clasificación para la carrera Sprint del sábado.

Esta nota habla de:
1
Michael Bublé recordó a Jorge Lanata en un programa junto a Ed Sheeran y Lily Allen y la anécdota se volvió viral
Noticias

Michael Bublé recordó a Jorge Lanata en un programa junto a Ed Sheeran y Lily Allen y la anécdota se volvió viral

2
Joaquín Levinton cruzó a una periodista en la mesa de Mirtha y el momento se volvió viral
Noticias

Joaquín Levinton cruzó a una periodista en la mesa de Mirtha y el momento se volvió viral

3
Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"
Noticias

Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"

4
Quién es Maia Reficco, la cantante y actriz que conquista Broadway y es la novia de Franco Colapinto
Noticias

Quién es Maia Reficco, la cantante y actriz que conquista Broadway y es la novia de Franco Colapinto

5
Luciano Pereyra emociona con "Cuando la vida duele": una historia de amor junto a su perro Poncho
Lanzamientos

Luciano Pereyra emociona con "Cuando la vida duele": una historia de amor junto a su perro Poncho

Últimas noticias de Franco Colapinto