Franco Colapinto tuvo una buena práctica libre y terminó 11° en el GP de Miami
Franco Colapinto estuvo siempre en la pelea con la parte de arriba y finalizó con un mejor registro de 1:31:015s.
La única práctica libre del Gran Premio de Miami cerró con Charles Leclerc de Ferrari en lo más alto con un tiempo de 1:29.310.
Por su parte, Max Verstappen de Red Bull (1:29.607) y Oscar Piastri de McLaren (1:29.758) completaron el podio.
Franco Colapinto mostró un buen rendimiento a lo largo de los 90 minutos de actividad y cerró en el undécimo puesto con un tiempo de 1:31.015. A pesar de que estaba mejorando sus registros, abortó en el último sector y no pudo escalar algunas posiciones.
Su compañero en Alpine, Pierre Gasly, terminó octavo con una marca de 1:30.587. La diferencia entre los pilotos de la escudería francesa fue de 0.428 segundos.
La actividad en el circuito del GP de Miami se reanudará a las 17:30 (hora argentina) con la clasificación para la carrera Sprint del sábado.