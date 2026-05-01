Franco Colapinto tuvo una buena práctica libre y terminó 11° en el GP de Miami

La única práctica libre del Gran Premio de Miami cerró con Charles Leclerc de Ferrari en lo más alto con un tiempo de 1:29.310.

Por su parte, Max Verstappen de Red Bull (1:29.607) y Oscar Piastri de McLaren (1:29.758) completaron el podio.

Franco Colapinto mostró un buen rendimiento a lo largo de los 90 minutos de actividad y cerró en el undécimo puesto con un tiempo de 1:31.015. A pesar de que estaba mejorando sus registros, abortó en el último sector y no pudo escalar algunas posiciones.

Su compañero en Alpine, Pierre Gasly, terminó octavo con una marca de 1:30.587. La diferencia entre los pilotos de la escudería francesa fue de 0.428 segundos.

La actividad en el circuito del GP de Miami se reanudará a las 17:30 (hora argentina) con la clasificación para la carrera Sprint del sábado.