Así están los equipos argentinos en el ranking Conmebol para el Mundial de Clubes 2029

Es una carrera a la que le queda un largo tramo, pero a la que no se debe perder de vista. Se trata del Mundial de Clubes 2029 el cual, si se mantiene el formato de 32 equipos, Sudamérica tendrá seis representantes: los cuatro campeones de la Copa Libertadores entre 2025 y 2028, más dos clubes que ingresen por ranking Conmebol.

Con Flamengo ya clasificado como último campeón del máximo torneo continental, la pelea por los cinco lugares restantes ya arrancó, y el ranking tiene dueños provisionales. Hay un detalle clave: ningún país puede tener más de dos representantes, excepto que se trate de campeones, por lo que que si Brasil suma un campeón más entre 2026 y 2028, ningún otro equipo de ese país podría clasificar por ranking, sin importar su posición en la tabla.

Vale recordar que los clubes acumulan puntos a partir de la fase de grupos de la Copa Libertadores: tres unidades por cada partido ganado, una por empate y tres adicionales por avanzar de fase. Al final del ciclo 2025-2028, los dos equipos mejor ubicados en el ranking que no hayan clasificado como campeones obtendrán su boleto directo.

Con los puntos de la fase de grupos 2026 ya incorporados, Palmeiras y Liga de Quito son los equipos que en este momento ocuparían los dos cupos de ranking. El conjunto brasileño acumula 54 puntos y el ecuatoriano 44, superando a Estudiantes de La Plata (36) y Racing (35), los mejores argentinos en la tabla.

Pero como la "Academia" no participa en la Copa Libertadores 2026, su techo es de 35 puntos. Estudiantes, en cambio, sigue en carrera y puede sumar en la edición actual. Más atrás aparecen Vélez (24), River (23, pero no juega la Libertadores de este año) e Independiente Rivadavia (12), que debutó en la competencia este año. Rosario Central (10), Boca (9), Lanús (9) y Platense (9) también tienen puntos en el tablero, aunque parten desde más lejos.

Así está el ranking Conmebol para el Mundial de Clubes 2029: