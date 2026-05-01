Dolor de cabeza para Álvarez: la sensible baja que San Lorenzo tendrá ante Independiente por el Torneo Apertura

Mañana por la tarde, San Lorenzo recibirá a Independiente por la pendiente fecha 9 en un partidazo que definirá el futuro de ambos en el Torneo Apertura 2026.

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En ese marco, el Ciclón recibió una pésima noticia justo en el último entrenamiento, donde una de sus figuras se lesionó.

Se trata de Orlando Gill, quien padece una sobrecarga en el aductor izquierdo y no podrá ser de la partida frente al Rojo en el Nuevo Gasómetro.

El golero paraguayo viene arrastrando la molestia desde hace varios días y, al no mostrar mejoras, el cuerpo técnico decidió resguardarlo. Finalmente, José Devecchi lo reemplazará.

Este imponderable altera los planes del entrenador del Cuervo, Gustavo Álvarez, que, no solo pierde a una pieza clave, sino que también tenía decidido repetir equipo titular por cuarta vez al hilo.

Cabe recordar que, si gana o empata, San Lorenzo se asegurará la clasificación a los playoffs, mientras que Independiente podría hacer lo propio con solo un punto, siempre y cuando Defensa y Justicia no golee por cinco tantos o más a Gimnasia de Mendoza.

Oliver Bearman rompió el silencio y le contestó a Franco Colapinto por el choque en el GP de Japón de Fórmula 1

San Lorenzo recibe a Independiente por el Torneo Apertura: probable formación

José Devecchi; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña y Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Facundo Gulli, Manuel Insaurralde, Mathias De Ritis; Matías Reali, Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi.