La contundente respuesta de José Mourinho sobre los rumores del Real Madrid

En medio de los rumores sobre su llegada al Real Madrid para la próxima temporada, José Mourinho aseguró que no hubo ningún contacto con el Merengue. "Nadie me ha hablado del Real Madrid, te lo aseguro", sostuvo.

Además, el entrenador fue consultado sobre una posible formalidad para constatar la prolongación de su contrato en Benfica y dijo: "Ya no estoy para las ceremonias, ya pasó mi tiempo. Me preocupo más por dar lo máximo por el club y los jugadores que por mí mismo. Ahora, a pensar en los próximos partidos frente al Famalicão y Braga".

Según la información trascendida, el portugués habría sido el DT elegido por el presidente Florentino Pérez para reemplazar a Álvaro Arbeloa después del Mundial 2026.

Según distintos medios, ni los términos personales del posible contrato, ni la duración del mismo, representan un problema.

Además, The Athletic informó que tiene una cláusula de rescisión de tres millones de euros para salir de las Águilas, que puede ser abonada por el Real Madrid.