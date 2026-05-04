Reunión clave en la AFA para definir el cronograma de los playoffs del Torneo Apertura 2026

A dejar todo listo lo antes posible. Por eso, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) convocó para este lunes a los dirigentes de los clubes clasificados a los octavos de final del Torneo Apertura 2026 con el objetivo de avanzar en la organización de los cruces de playoffs.

La reunión se realizará desde las 11 en el predio de Ezeiza y tendrá como eje principal la definición de los días y horarios de los partidos correspondientes a la fase eliminatoria del certamen, así como también se analizarán cuestiones logísticas y de seguridad para cada encuentro.

Lo sorpresivo es que todavía no están definidos todos los clasificados a la próxima instancia, dado que durante la jornada del lunes, Defensa y Justicia se enfrentará a Gimnasia de Mendoza y, si logra los tres puntos, se habrá metido dentro de los ocho mejores de la Zona A.

Independiente Rivadavia de Mendoza y Estudiantes de La Plata consiguieron asegurarse la cima en sus respectivos grupos, mientras que Boca y River quedaron como escoltas. No obstante, si bien es complicado, el "Xeneize" podría caer a la tercera plaza si Vélez logra imponerse ante Newell's por una diferencia de siete goles o más.

Además de los cuatro mencionados, los demás equipos que aseguraron la clasificación son: Argentinos Juniors, Vélez, Talleres, Lanús, Rosario Central, Belgrano, Gimnasia, Independiente, San Lorenzo, Huracán y Racing.