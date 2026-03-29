Claudio Chiqui Tapia cumplió nueve años al frente de la AFA y lo celebró con un categórico mensaje: "Muchos opinan, pocos hacen"

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, emitió un mensaje en redes sociales por su noveno aniversario al frente de la casa madre. En el posteo, destacó los positivos cambios y los títulos de la gestión. Además, elogió el proceso de Lionel Scaloni, la figura de Lionel Messi, Dibu Martínez y habló del "sacrificio silencioso" de quienes acompañan.

"Si miro hacia atrás, veo un camino lleno de cambios, desafíos y momentos que nos marcaron para siempre. Fueron 9 años de entrega total. Con aciertos, con errores... porque ¿quién no?", inició en la publicación que compartió con varias imágenes de su ciclo al mando.

Y destacó: "Cada decisión que tomé con el corazón, fue pensando siempre en lo mejor para nuestro fútbol. Muchas veces se ven los logros, los festejos, las vueltas olímpicas... pocas veces se ve el sacrificio silencioso que hay detrás".

"Yo estuve y estoy. Poniendo la cara, el pecho y el corazón en cada momento. Fui yo quien eligió a un técnico 'sin experiencia'. Y me señalaron, me cuestionaron", lanzó por la decisión de nombrar a Scaloni.

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Posteriormente, remarcó: "Tenemos al mejor jugador, al mejor arquero y un grupo humano extraordinario. Un equipo que no se conformó con América... que fue por todo, por el mundo... y lo alcanzó".

"Detrás de esta gestión hay ausencia, hay horas interminables, hay abrazos postergados. Mi familia, mis nietos, saben lo que significa este camino. Y también son parte de este logro", compartió haciendo partícipes a sus allegados de los éxitos.

En otro tramo de su publicación, remarcó: "Muchos opinan, pocos hacen. Y lo que hicimos no es casualidad. Porque los campeones del mundo no son solo los que entran a la cancha. Somos todos. Cada persona que trabaja en AFA, cada argentino que nunca dejó de creer".

Nueve años de gestión y transformación institucional: Claudio Tapia consolida un ciclo de crecimiento y protagonismo en la Asociación del Fútbol Argentino.



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Y cerró: "Lo que hicimos acá no es casualidad. Cada persona que trabaja en AFA, cada argentino que nunca dejó de creer. Porque cuando el corazón empuja, cuando un país entero cree, no hay límites. Y esto recién empieza."