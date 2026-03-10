Caruso Lombardi en Crónica TV: "El grado de impunidad que tiene el fútbol argentino es único"

El ex entrenador Ricardo Caruso Lombardi lanzó duras críticas contra la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) durante una entrevista en Crónica TV. En medio de la polémica que rodea al presidente de la entidad, Claudio "Chiqui" Tapia, el ex técnico habló de "impunidad total" en el fútbol argentino y aseguró estar sorprendido por la situación que atraviesa la dirigencia.

Durante la charla televisiva, Caruso Lombardi -quien actualmente se desempeña como periodista deportivo- sostuvo que el escenario actual genera incredulidad en gran parte de la sociedad. "Estoy sorprendido por todas las cosas que vamos viendo todos los días. Me parece que estamos con una incredulidad total, porque el grado de impunidad que tiene el fútbol argentino es único", afirmó. En ese sentido, señaló que será la Justicia la que deberá determinar responsabilidades en el conflicto que involucra a las autoridades de la AFA.

Críticas a la dirigencia y al funcionamiento del fútbol argentino

El ex entrenador también cuestionó distintos aspectos del manejo del fútbol local, desde los arbitrajes hasta el sistema de ascensos. "Cuando veo los partidos, los equipos que ascienden, los arbitrajes que son tremendos... hay un montón de cosas para analizar", expresó. Además, se mostró crítico con la nueva plataforma de transmisiones impulsada por la entidad y lanzó una advertencia sobre su aceptación entre los hinchas: "No hay que pagar nada. Y cuando no pague nadie, vamos a ver qué hacen con AFA Play".

En otro tramo de la entrevista, Caruso Lombardi vinculó la situación del fútbol con la política y aseguró que la relación entre ambos ámbitos siempre existió. Según su visión, el escenario actual también está influido por los cambios en el mapa político nacional. "El grado de la política siempre está. Ellos se tiraron para gente de la política que no ganó. Si hubiera ganado otra gente, seguramente no tendríamos problemas", sostuvo.

El ex técnico también apuntó contra los dirigentes del fútbol argentino y cuestionó el discurso de Tapia sobre el rol de la AFA. Al referirse a un encuentro reciente con autoridades de clubes, ironizó sobre el acto y criticó la dependencia de muchos dirigentes. "Son todos ‘secanucas' porque viven a costillas del fútbol. Entonces necesitan levantar la mano", afirmó, en referencia al respaldo que suele recibir la conducción de la entidad.

Por último, Caruso Lombardi se refirió al clima interno en la Selección argentina y a la situación de los clubes del ascenso. En ese marco, sostuvo que muchos jugadores "están muy ofendidos" por cuestiones vinculadas a premios y criticó la infraestructura de varias categorías del fútbol local. "No puede ser que en la Primera B o la Primera C haya equipos que no tengan ni tribunas. No es normal en el campeón del mundo que pase eso", concluyó.