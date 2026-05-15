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Con Independiente, Racing y San Lorenzo, la Copa Argentina anunció la fecha de varios partidos de 16avos de final

Este viernes, la organización de la Copa Argentina 2026 confirmó el cronograma de algunos encuentros con los que continuarán los 16avos de final.

EBalmaceda

Mientras el Torneo Apertura transita su recta final, la Copa Argentina 2026 continúa en los 16avos de final y este viernes se conoció un anuncio importante respecto a la agenda.

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A través de sus redes sociales, la organización dio a conocer el cronograma con los días de varios partidos que se disputarán en las próximas semanas y en los que, por ejemplo, Independiente, Racing y San Lorenzo saltarán a la cancha.

A esta hora, el único encuentro que tiene todo dispuesto es el que el Rojo afrontará ante Unión de Santa Fe el próximo viernes 22 de mayo, desde las 20:00, en el Coloso Marcelo Bielsa.

Por su parte, la Academia chocará con Defensa y Justicia el domingo 31 de mayo y el Ciclón se medirá frente a Deportivo Riestra el sábado 6 de junio. Sin embargo, esos encuentros serán en un horario y una sede a confirmar.

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Sigue la Copa Argentina: el fixture de los próximos partidos de los 16avos de final

viernes 22 de mayo

  • Independiente vs. Unión de Santa Fe | 20:00 | Coloso Marcelo Bielsa

sábado 30 de mayo

  • Instituto de Córdoba vs. Lanús | hora y sede a confirmar
  • Gimnasia de Jujuy vs. Belgrano de Córdoba | hora y sede a confirmar

domingo 31 de mayo

  • Racing vs. Defensa y Justicia | hora y sede a confirmar

sábado 6 de junio

  • San Lorenzo vs. Deportivo Riestra | hora y sede a confirmar

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