Gimnasia de La Plata no falló ante Midland y podría enfrentar a un grande en la Copa Argentina

En el inicio de los 16avos de final, Gimnasia de La Plata goleó 3-0 a Acassuso y continúa en la Copa Argentina 2026.

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Luego de un primer tiempo sin goles, el Lobo salió con decisión al complemento y consiguió la mínima ventaja a los siete minutos por intermedio de Franco Torres.

¡EL LOBO ABRIÓ EL MARCADOR!



A los 52´, Franco Torres marcó el 1-0 de #Gimnasia (LP) ante #Acassuso, en el marco de los 16avos. de final de la #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/AICFUzaYlF April 22, 2026

Envalentonado, el Tripero volvió a pegar a los 10' y amplió la diferencia con el tanto de Renzo Giampaoli.

¡EL LOBO AMPLIÓ LA DIFERENCIA!



Gracias al tanto de Giampaoli a los 56', #Gimnasia (LP) supera a #Acassuso por 2 a 0 en los 16avos. de #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/IQ1WylKgpg — TyC Sports (@TyCSports) April 22, 2026

Finalmente, a falta de cinco minutos para el cierre, Nicolás Barros Schelotto le puso la frutilla al postre con un golazo de media distancia.

¡GOLEA EL LOBO!



Con este terrible golazo a los 86´, Nicolás Barros Schelotto marcó el 3-0 de #Gimnasia (LP) ante #Acassuso, por los 16avos. de final de la #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/PhTiSgG7wR — TyC Sports (@TyCSports) April 22, 2026

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Así las cosas, el conjunto dirigido por Ariel Pereyra se convirtió en el primer club en meterse en los octavos de final donde podría enfrentar a San Lorenzo, si es que el Ciclón deja en el camino a Deportivo Riestra.