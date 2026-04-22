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Gimnasia de La Plata no falló ante Midland y podría enfrentar a un grande en la Copa Argentina

En la apertura de los 16avos de final, Gimnasia de La Plata goleó a Midland y avanzó de ronda en la Copa Argentina 2026.

EBalmaceda

En el inicio de los 16avos de final, Gimnasia de La Plata goleó 3-0 a Acassuso y continúa en la Copa Argentina 2026.

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Luego de un primer tiempo sin goles, el Lobo salió con decisión al complemento y consiguió la mínima ventaja a los siete minutos por intermedio de Franco Torres.

Envalentonado, el Tripero volvió a pegar a los 10' y amplió la diferencia con el tanto de Renzo Giampaoli.

Finalmente, a falta de cinco minutos para el cierre, Nicolás Barros Schelotto le puso la frutilla al postre con un golazo de media distancia.

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Así las cosas, el conjunto dirigido por Ariel Pereyra se convirtió en el primer club en meterse en los octavos de final donde podría enfrentar a San Lorenzo, si es que el Ciclón deja en el camino a Deportivo Riestra.

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