Gimnasia busca técnico tras la salida de Zaniratto: quiénes son los candidatos

Gimnasia y Esgrima La Plata atraviesa un duro presente futbolístico. Tras la polémica y convulsionada salida de Fernando Zaniratto, el presidente Carlos Anacleto y compañía buscan al sucesor y, dentro de la lista de candidatos, ya habría quedado descartado Omar De Felippe.

El ex DT de Central Córdoba de Santiago del Estero fue uno de los principales candidatos por la cúpula del Lobo, aunque sus altas pretensiones económicas hacen que los dirigentes lo descarten como opción.

Gimnasia de La Plata echó a Fernando Zaniratto y el DT trató a los dirigentes de "incoherentes"

En este sentido, el nombre que pica en punta sería el de Julio Vaccari. El director técnico con pasado en Defensa y Justicia e Independiente gusta y, al parecer, los números de su contrato irían en consonancia con lo marcado por la Tesorería de la entidad platense.

En otro orden, dentro de las posibilidades que baraja el "Tripero" aparece la dupla Orsi-Gómez, de reciente paso por Newell's, y hasta habría contactos para conocer sus condiciones, no solo contractuales, también deportivas.

A pesar de las chances, Gimnasia y Estudiantes igualaron sin goles en el clásico de La Plata

Con este panorama y aún con conversaciones en curso, Ariel "Pata" Pereyra se hizo cargo del plantel profesional de manera interina y será responsable del cruce frente a Camioneros por Copa Argentina.









En este sentido, el nombre que pica en punta sería el de Julio Vaccari, el director técnico con pasado en Defensa y Justicia e Independiente gusta y, al parecer, los números de su contrato irían en consonancia con lo marcado por la Tesorería de la entidad platense.