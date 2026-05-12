Menú
Crónica en vivo
Apoyá a Crónica

VARIAS NOVEDADES

Coudet confirmó los convocados de River para enfrentar a Gimnasia de La Plata con una vuelta de peso y dos ausencias sorpresivas

Tras el último entrenamiento, Eduardo Coudet dio a conocer la lista de convocados de River para recibir a Gimnasia de La Plata por los cuartos de final del Torneo Apertura 2026.

EBalmaceda

Luego de la sufrida victoria ante San Lorenzo el domingo pasado, River ya piensa en el duelo que tendrá mañana frente a Gimnasia de La Plata, correspondiente a los cuartos de final de los playoffs del Torneo Apertura 2026.

La nueva herramienta tecnológica que implementa la Liga Profesional a partir de los cuartos de final del Torneo Apertura 2026

En ese marco, y tras el último entrenamiento, Eduardo Coudet anunció la lista de convocados del Millonario, que incluye algunas novedades salientes.

Uno de los hechos importantes tiene que ver con el regreso de Franco Armani después de mucho tiempo. Sin embargo, el Pulpo estará en el banco de los suplentes debido al gran presente de Santiago Beltrán.

Por otra parte, y debido a motivos puramente futbolísticos, el Chacho decidió dejar afuera a Ian Subiabre y a Kendry Páez, que venían de tener minutos frente al Ciclón.

Además, Juan Cruz Meza, Santiago Lencina y Lautaro Pereyra también volverán a ser parte de la citación.

El duelo entre River y Gimnasia tendrá lugar este miércoles en el Estadio Monumental, a partir de las 21:30. El árbitro de campo será Leandro Rey Hilfer, mientras que en el VAR estará Lucas Novelli.

El equipo de Cristiano Ronaldo no ganó y se desató el descontrol en Arabia Saudita: palazos y caos entre jeques y plateistas

River recibe a Gimnasia de La Plata por el Torneo Apertura: probable formación

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero o Germán Pezzella y Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván y Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Sebastián Driussi.

Esta nota habla de:
1
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

2
Joaquín Levinton cruzó a una periodista en la mesa de Mirtha y el momento se volvió viral
Noticias

Joaquín Levinton cruzó a una periodista en la mesa de Mirtha y el momento se volvió viral

3
¿Alguien puede pensar en Colapinto? Ángela Torres reveló la traición de Maia Reficco por un hombre que rompió su amistad
Noticias

¿Alguien puede pensar en Colapinto? Ángela Torres reveló la traición de Maia Reficco por un hombre que rompió su amistad

4
Maria Becerra y su regreso a Buenos Aires: cuándo salen las entradas, preventa, precios y ubicaciones para sus shows en el Movistar Arena
Noticias

Maria Becerra y su regreso a Buenos Aires: cuándo salen las entradas, preventa, precios y ubicaciones para sus shows en el Movistar Arena

5
Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"
Noticias

Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"

Últimas noticias de Eduardo Coudet