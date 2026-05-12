Coudet confirmó los convocados de River para enfrentar a Gimnasia de La Plata con una vuelta de peso y dos ausencias sorpresivas

Luego de la sufrida victoria ante San Lorenzo el domingo pasado, River ya piensa en el duelo que tendrá mañana frente a Gimnasia de La Plata, correspondiente a los cuartos de final de los playoffs del Torneo Apertura 2026.

La nueva herramienta tecnológica que implementa la Liga Profesional a partir de los cuartos de final del Torneo Apertura 2026

En ese marco, y tras el último entrenamiento, Eduardo Coudet anunció la lista de convocados del Millonario, que incluye algunas novedades salientes.

Uno de los hechos importantes tiene que ver con el regreso de Franco Armani después de mucho tiempo. Sin embargo, el Pulpo estará en el banco de los suplentes debido al gran presente de Santiago Beltrán.

Por otra parte, y debido a motivos puramente futbolísticos, el Chacho decidió dejar afuera a Ian Subiabre y a Kendry Páez, que venían de tener minutos frente al Ciclón.

%uD83D%uDCCB Los convocados por Eduardo Coudet para enfrentar a Gimnasia y Esgrima La Plata por los cuartos de final del Torneo Apertura %u26BD%uFE0F#VamosRiver %u26AA%uFE0F%uD83D%uDD34%u26AA%uFE0F pic.twitter.com/fdyXCaNpSw — River Plate (@RiverPlate) May 12, 2026

Además, Juan Cruz Meza, Santiago Lencina y Lautaro Pereyra también volverán a ser parte de la citación.

El duelo entre River y Gimnasia tendrá lugar este miércoles en el Estadio Monumental, a partir de las 21:30. El árbitro de campo será Leandro Rey Hilfer, mientras que en el VAR estará Lucas Novelli.

El equipo de Cristiano Ronaldo no ganó y se desató el descontrol en Arabia Saudita: palazos y caos entre jeques y plateistas

River recibe a Gimnasia de La Plata por el Torneo Apertura: probable formación

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero o Germán Pezzella y Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván y Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Sebastián Driussi.