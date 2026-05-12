Conmoción en la NBA: falleció Brandon Clarke, jugador de Memphis Grizzlies

La NBA y todo el mundo del básquet recibieron un duro golpe luego de que este martes se confirmara la muerte de Brandon Clarke, jugador de los Memphis Grizzlies.

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El alero de 29 años fue encontrado sin vida en su casa. Sin embargo, todavía no se conocen las causas respecto a su deceso.

En redes sociales, los Osos Pardos anunciaron el hecho y lamentaron la pérdida de quien militaba entre sus filas hace más de siete años.

"Estamos desconsolados por la trágica pérdida de Brandon Clarke. Brandon fue un compañero de equipo excepcional y una persona aún mejor, cuyo impacto en la organización y en la gran comunidad de Memphis no será olvidado", escribió la franquicia.

Por su parte, el comisionado de la liga, Adam Silver, se hizo eco y realizó declaraciones oficiales.

"Estamos devastados al enterarnos del fallecimiento de Brandon Clarke. Como uno de los miembros de más larga data de los Grizzlies, Brandon era un compañero de equipo y líder querido que jugaba el deporte con una enorme pasión y coraje. Nuestros pensamientos y condolencias están con la familia de Brandon, sus amigos y la organización de los Grizzlies", expresó.

NBA Commissioner Adam Silver issued the following statement today regarding the passing of Memphis Grizzlies forward Brandon Clarke:



"We are devastated to learn of the passing of Brandon Clarke. As one of the longest-tenured members of the Grizzlies, Brandon was a beloved... pic.twitter.com/ZjxXtIycwl — NBA (@NBA) May 12, 2026

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Nacido el 19 de septiembre de 1996 en Canadá, Clarke llegó a Memphis en 2019 y nunca más se fue. De hecho, allí disputó 309 partidos. Sin embargo, su último encuentro fue en diciembre de 2025. Luego, una lesión en la pantorrilla lo marginó en todos estos meses.