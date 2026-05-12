Cristiano Ronaldo no pudo gritar campeón en Arabia Saudita por culpa de su arquero: el video del insólito gol en contra

Se quedó con las ganas. Al-Nassr dejó escapar la victoria frente a Al Hilal en el octavo minuto de descuento con un insólito gol en contra de su propio arquero y Cristiano Ronaldo no pudo gritar campeón por primera vez en Arabia Saudita. El equipo del portugués empató 1-1 como local y deberá esperar para asegurar el título.

El líder y el escolta se enfrentaron en un partido correspondiente a la 32ª fecha de la Liga Profesional Saudí con la chance de definir el certamen. Los dirigidos por Jorge Jesús mantienen una diferencia de cinco puntos de ventaja y tienen un solo encuentro por delante, mientras que al perseguidor le quedan dos.

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El dueño de casa se adelantó con un gol del francés Mohamed Simakan, a los 37 minutos del primer tiempo, y con ese resultado se aseguraba la consagración. Sin embargo, el brasileño Bento intentó despejar un envío que venía de un lateral y sin rivales a la vista, pero de manera increíble la metió en su arco.

Al-Nassr estaba a 15 segundos de ser campeón de Arabia Saudita %uD83C%uDDF8%uD83C%uDDE6. Necesitaba ganar y vencía 1-0. Lateral para Al-Hilal. Sucedió esto.pic.twitter.com/zTQsAbVjof — VSports Team (@VSportsTM) May 12, 2026

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Si Al-Nassr le gana a Damac en su último compromiso (el jueves 21 de mayo) será campeón sin depender de otro resultado, pero antes tendrá otra chance de conquistar un título. Es que el sábado a las 14.45 se medirá en su estadio frente a Gamba Osaka, de Japón, por la final de la Champions League Two.