Bombazo: Cristiano Ronaldo podría jugar con su hijo en Al Nassr

El Al Nassr está analizando seriamente la posibilidad de que Cristiano Ronaldo Junior, de apenas 15 años e hijo mayor del astro portugués, sea parte del primer equipo a partir de la siguiente temporada.

Este plan habría tenido dos aristas fundamentales: la proyección que muestra el futbolista y el impacto mediático que se gestaría por la conformación de una dupla inédita.

El joven delantero, quien cumplirá 16 en junio, cuenta con pasos por los diferentes clubes donde también jugó su padre: Juventus, Manchester United y el propio equipo saudí.

También tuvo una prueba con las inferiores de Real Madrid. Además, jugó con la selección juvenil de Portugal.

"Me gustaría jugar con mi hijo, pero ya veremos, depende más de mi que de él", sostuvo Cristiano Ronaldo a principios del mes de febrero. En esta situación también puede encontrar una motivación para seguir jugando de manera profesional.