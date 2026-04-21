Menú
Crónica en vivo
Apoyá a Crónica

¿POSIBLE?

Bombazo: Cristiano Ronaldo podría jugar con su hijo en Al Nassr

Al Nassr analiza seriamente la posibilidad de que Cristiano Ronaldo Junior pase a formar parte del primer equipo.

 El Al Nassr está analizando seriamente la posibilidad de que Cristiano Ronaldo Junior, de apenas 15 años e hijo mayor del astro portugués, sea parte del primer equipo a partir de la siguiente temporada.

Este plan habría tenido dos aristas fundamentales: la proyección que muestra el futbolista y el impacto mediático que se gestaría por la conformación de una dupla inédita. 

El joven delantero, quien cumplirá 16 en junio, cuenta con pasos por los diferentes clubes donde también jugó su padre: Juventus, Manchester United y el propio equipo saudí. 

También tuvo una prueba con las inferiores de Real Madrid. Además, jugó con la selección juvenil de Portugal. 

"Me gustaría jugar con mi hijo, pero ya veremos, depende más de mi que de él", sostuvo Cristiano Ronaldo a principios del mes de febrero. En esta situación también puede encontrar una motivación para seguir jugando de manera profesional. 

Esta nota habla de:
1
Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"
Noticias

Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"

2
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

3
El misterio de los 50 años llegó a su fin: ¿Dónde estuvo el bajo perdido de Paul McCartney?
Noticias

El misterio de los 50 años llegó a su fin: ¿Dónde estuvo el bajo perdido de Paul McCartney?

4
Karol G posó para Playboy y se sinceró: "La vida me tiró al suelo"
Noticias

Karol G posó para Playboy y se sinceró: "La vida me tiró al suelo"

5
"Es mi sueño": Jimena Barón emocionó en vivo y le pagará el viaje de egresados a Jeremías Vespasiano
Noticias

"Es mi sueño": Jimena Barón emocionó en vivo y le pagará el viaje de egresados a Jeremías Vespasiano

Últimas noticias de Cristiano Ronaldo