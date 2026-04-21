Escándalo en Italia: investigan una red clandestina con futbolistas de la Serie A involucrados

La Justicia italiana puso bajo la lupa una presunta organización clandestina de prostitución que habría funcionado durante años en Milán y que tenía como habituales asistentes a figuras del deporte, empresarios y celebridades.

Según la investigación, el grupo ofrecía "paquetes de entretenimiento de lujo". La propuesta incluía cenas con show en restaurantes top, ingreso a clubes nocturnos y citas reservadas en hoteles cinco estrellas.

La jueza Chiara Valori dispuso arresto domiciliario para Emanuele Buttini, su pareja Deborah Ronchi y otros dos presuntos colaboradores por utilizar esa sociedad para encubrir maniobras ilegales.

Los investigadores también detectaron el uso de óxido nitroso, conocido como "gas de la risa". Ese elemento habría circulado en fiestas privadas por sus efectos de euforia y porque no suele aparecer en controles antidoping.

Mientras tanto, la identidad de los clientes sigue bajo estricta reserva judicial. Sin embargo, entre las menciones aparecen futbolistas de la Serie A, atletas de otras disciplinas e incluso un piloto de Fórmula 1.