Golazo de Nico Paz en la derrota del Como ante el Inter de Milán

Por la Fecha 32 de la Serie A, el Como recibió a Inter de Milán en el Estadio Giuseppe Sinigaglia.

Con Lautaro Martínez en el banco de suplentes para la visita, Nico Paz fue desde el arranque para el equipo de Cesc Fábregas y volvió a ser clave. Además, Máximo Perrone fue titular para el local.

En la recta final de la temporada, Inter buscaba los puntos para acercarse a la conquista del título. En cambio, Como los necesitaba para afianzarse en zona de clasificación a la próxima Champions League.

Fueron los locales los que arrancaron ganando. Álex Valle abrió la cuenta y luego Paz aprovechó un pase de su arquero Jean Butez para definir contra el palo más lejano y marcar el 2-0 parcial sobre el final del primer tiempo.

AHORA SI: ¡¡GOLAZO DE NICO PAZ!! EL ARGENTINO RECIBIÓ UNA ASISTENCIA ESPECTACULAR DEL ARQUERO JEAN BUTEZ, DEFINIÓ A COLOCAR Y MARCÓ EL SEGUNDO DEL COMO ANTE INTER.



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Pero Marcus Thuram consiguió una rápida reacción para Inter en el tiempo adicionado de la primera mitad. El propio delantero francés lo empató a los 4 minutos del segundo tiempo y Denzel Dumfries lo dio vuelta a los 13. Fue triunfo para la visita por 4-3 tras un doblete del lateral holandés y un penal convertido por Da Cunha sobre el final.