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SIN VUELTAS

Nico Paz fue tajante sobre su posible retorno al Real Madrid: "No quiero..."

El futbolista argentino, figura del Como y muy considerado por Lionel Scaloni para ir al Mundial 2026, le puso un corte a los rumores sobre su vuelta al "Merengue".

Redacción Depo

Cortó con el tema de raíz, por lo menos, hasta que cumpla con los objetivos que tiene por delante. Así de claro fue Nico Paz, de gran temporada en el Como de la Serie A y muy cerca de jugar su primer Mundial con la Selección Argentina, quien se refirió al interés del Real Madrid por volver a tenerlo en sus filas luego de junio.

"No quiero pensar en esas cosas . Estoy 100% concentrado aquí, en Como. Quiero darlo todo en el campo. Luego, si surge la oportunidad en el futuro, ya veremos", expresó el habilidoso futbolistas de 21 años, en una entrevista con Sport Mediaset.

Nico Paz, quien se formó y debutó en el "Merengue", habló de su evolución como jugador: "Creo que he madurado en todos los aspectos. Llegué aquí procedente del Real Madrid Castilla, sin haber jugado nunca en un primer equipo. La temporada pasada fue mi primera en la Serie A, y ahora me siento mucho más maduro, más preparado para jugar a este nivel. Es una buena liga, y pienso en mejorar cada día para seguir creciendo".

En ese sentido, destacó el trabajo de su actual DT, Cesc Fábregas: "Estamos teniendo una buena temporada, honestamente no esperábamos que fuera tan buena, pero el increíble trabajo que hemos hecho está dando sus frutos y creo que nos lo merecemos. Fàbregas fue el factor más importante . Tiene mucha fe en nosotros, es un entrenador joven, una persona que vive para el fútbol, trabaja duro, estudia mucho y me permite jugar como quiero, que es fundamental".


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