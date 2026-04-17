Menú
Crónica en vivo
Apoyá a Crónica

TODO LISTO

Atento Boca: Claudio Úbeda hará un solo cambio para jugar el Superclásico ante River

El entrenador xeneize ya tiene listo el equipo que jugará en el Monumental el próximo domingo, en el cual habrá una sola modificación obligada.

Redacción Depo

No necesita cambiar casi nada, habida cuenta del buen nivel de juego que viene mostrando su equipo. Y el casi es porque Claudio Úbeda solo hará una modificación, al cual es obligada, en el equipo titular de Boca para el Superclásico del próximo domingo ante River.

El único cambio será, lógicamente, el ingreso de Leandro Brey por lesionado Agustín Marchesín, que ayer hizo un descargo conmovedor lamentando la lesión del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que lo hará perderse la visita al "Millonario" y prácticamente todo el año deportivo.

Por lo tanto, a excepción del caso del arquero, este domingo en el Monumental serán los mismo nombres que jugaron entresemana y golearon 3-0 a Barcelona de Guayaquil para que el "Xeneize" escale a los más alto del Grupo D de la Copa Libertadores 2026 y mantenga un invicto de 12 partidos sin derrotas.

De esta manera, el equipo de Úbeda formará con Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Leandro Paredes, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro.

Esta nota habla de:
1
Karol G posó para Playboy y se sinceró: "La vida me tiró al suelo"
Noticias

Karol G posó para Playboy y se sinceró: "La vida me tiró al suelo"

2
Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"
Noticias

Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"

3
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

4
El "cura DJ" llega a Buenos Aires: show gratuito en homenaje al Papa Francisco
Noticias

El "cura DJ" llega a Buenos Aires: show gratuito en homenaje al Papa Francisco

5
Bieberchella: Justin Bieber hizo explotar Coachella 2026 y los streams en Spotify
Noticias

Bieberchella: Justin Bieber hizo explotar Coachella 2026 y los streams en Spotify

Últimas noticias de Boca