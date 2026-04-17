Atento Boca: Claudio Úbeda hará un solo cambio para jugar el Superclásico ante River

No necesita cambiar casi nada, habida cuenta del buen nivel de juego que viene mostrando su equipo. Y el casi es porque Claudio Úbeda solo hará una modificación, al cual es obligada, en el equipo titular de Boca para el Superclásico del próximo domingo ante River.

El único cambio será, lógicamente, el ingreso de Leandro Brey por lesionado Agustín Marchesín, que ayer hizo un descargo conmovedor lamentando la lesión del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que lo hará perderse la visita al "Millonario" y prácticamente todo el año deportivo.

Por lo tanto, a excepción del caso del arquero, este domingo en el Monumental serán los mismo nombres que jugaron entresemana y golearon 3-0 a Barcelona de Guayaquil para que el "Xeneize" escale a los más alto del Grupo D de la Copa Libertadores 2026 y mantenga un invicto de 12 partidos sin derrotas.

De esta manera, el equipo de Úbeda formará con Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Leandro Paredes, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro.