A jugar como se pueda: el césped del Monumental seguirá en mal estado para el Superclásico entre River y Boca

Es una cuestión que preocupa a todos de cara al Superclásico de este domingo. Se trata del estado del césped del Estadio Monumental, que estuvo lejos de estar óptimo en el cruce con Carabobo y dejó mucho que desear. Sobre esto, en River ya saben que el césped no llegará bien al partido con Boca, una polémica que dejará mucho de que hablar.

Lo concreto es que el pasto volverá a estar en su mejor versión recién para dentro de tres o cuatro semanas, si es que las condiciones climáticas acompañan para acelerar el proceso de recuperación, aunque también podrían retrasarlo si es que estas no son favorables.

Nada de lo que proyectó la dirigencia del "Millonario" salió como quería. Se adelantaron trabajos de resembrado que estaban previstos para mayo con la intención de aprovechar la fecha FIFA, pero esto salió mal, en gran parte por los tres recitales de AC/DC, que con su escenografía, equipos y el salto de miles de fanáticos, terminaron de romper todo.

De hecho, contra Carabobo se notó una leve mejoría respecto al encuentro con Belgrano pero, si bien el pasto está más parejo, siguen habiendo irregularidades en el pique de la pelota que tienen implicancias directas en el juego y, también, afecta a los futbolistas, tal como le ocurrió a Fausto Vera, quien se pierde el Superclásico por lesión.