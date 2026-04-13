Se viene River-Boca: cuándo se venden las entradas para el Súperclásico y cómo comprar

El Superclásico ya se palpita a flor de piel y, a tan solo pocos días de jugarse una nueva edición del partido más importante de todos, River hizo oficial cómo y cuándo será la venta de entradas ante Boca. A partir de este martes 14 de abril, los hinchas del Millonario tendrán la posibilidad de conseguir su ticket para formar parte de las 85.000 almas que colmarán el Monumental el próximo domingo.

El expendio para el Superclásico se realizará de manera íntegra a través de la web del club (RiverID). Solo podrán obtener un lugar los abonados y socios. No se venderán entradas para no socios.

Varios datos a tener en cuenta. La venta se llevará a cabo desde el martes 14 de abril a las 10. En este lapso, los socios tendrán prioridad para adquirir su propia ubicación. Una vez realizada la compra, la ubicación se cargará automáticamente en el perfil de RiverID de la persona.

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Los socios y socios comunitarios (Somos River) podrán conseguir su ubicación el mismo día pero a partir de las 17. El proceso será el mismo que en el caso anterior

Desde el jueves 16 de abril a las 10, hasta el viernes 17 de abril a las 17 será el turno de los vitalicios. Se realizará el mismo procedimiento que para los últimos partidos: deben ingresar a RiverID y allí seleccionar una platea en San Martín Baja, Belgrano Baja o cualquiera de las tribunas (en este último caso, sujeto a disponibilidad de ubicaciones).

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Es importante recordar que sin este trámite no podrán acceder a ningún sector, debido a que ya no existirá la habilitación automática para Vitalicios en los sectores de San Martín Baja y Belgrano Baja.



