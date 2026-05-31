River podría recibir una fortuna si Julián Álvarez pasa al Barcelona: cuánto dinero ingresaría

Mientras en España crecen las versiones sobre un supuesto interés de Barcelona por Julián Álvarez, en River Plate siguen con atención cada novedad. El motivo es claro: una eventual transferencia del delantero argentino podría representar un ingreso millonario para las arcas del club de Núñez.

Según los rumores que circulan en medios españoles, la operación podría alcanzar los 150 millones de euros, una cifra que convertiría al exgoleador de River en uno de los fichajes más importantes del mercado europeo.

En caso de concretarse una venta de ese monto, River se beneficiaría mediante el mecanismo de solidaridad de la FIFA, que recompensa a los clubes formadores. Por los años en los que Julián Álvarez vistió la camiseta del Millonario, la institución argentina tendría derecho a percibir el 3,75% del valor total de la transferencia.

De esta manera, River podría recibir cerca de 5,6 millones de euros sin necesidad de participar directamente de la negociación entre los clubes europeos.

Otro de los beneficiados sería Atlético Calchín, la institución cordobesa donde el delantero dio sus primeros pasos. El club recibiría poco más de un millón de euros, una cifra capaz de transformar significativamente su economía y estructura deportiva.

River ya obtuvo una importante ganancia cuando Julián Álvarez fue transferido desde el club argentino al Manchester City. En aquella operación ingresaron alrededor de 21 millones de euros, pero un eventual traspaso al Barcelona permitiría sumar una nueva cifra millonaria gracias a los mecanismos establecidos por la FIFA.

En los últimos años, River consolidó su perfil como uno de los principales clubes vendedores de Sudamérica. De hecho, en 2025 rompió su récord de transferencia con la venta de Franco Mastantuono al Real Madrid por 45 millones de euros.

Mientras tanto, la posible llegada de Julián Álvarez al Barcelona sigue generando repercusiones en España. En las últimas horas, Atlético de Madrid publicó una serie de mensajes irónicos en redes sociales anunciando ficticios fichajes de Lamine Yamal, Pedri y Raphinha, publicaciones que fueron interpretadas como una burla a las especulaciones del mercado y a los rumores que involucran al club catalán.

HERE WE GO! Hemos enviado un fax al @FCBarcelona_es con nuestra oferta de traspaso: 4 entradas para el concierto de Bad Bunny de mañana, una suscripción anual al ABC y una bolsa de pipas. Esperamos ansiosos la respuesta para preparar el %u2018announce'. pic.twitter.com/e0J7mPljHa — Atlético de Madrid (@Atleti) May 29, 2026

Por ahora, no existe una oferta oficial confirmada, pero la posibilidad de un movimiento de semejante magnitud mantiene expectantes tanto a River como a los clubes que participaron en la formación de una de las grandes figuras del fútbol argentino.