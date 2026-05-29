Oficial: River anunció a Nicolás Otamendi como nuevo refuerzo

Bombazo. Nicolás Otamendi se hizo presente en el Monumental y firmó su contrato en River.

El defensor y el club ya tienen un acuerdo total desde hace más de una semana para que se convierta en el primer refuerzo del Millonario en este mercado de pases.

El vínculo se extenderá hasta diciembre de 2027. Además de poner el gancho, el zaguero central ya pasó la revisión médica con éxito durante las últimas horas.

Tras la firma y la presentación oficial, Otamendi iniciará su etapa en River una vez finalice el Mundial 2026 con la Selección Argentina.

COMUNICADO OFICIAL



Nicolás Otamendi será nuevo jugador de River Plate desde el 1 de julio de 2026.



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El defensor se fue libre de Benfica, jugando 46 encuentros en la presente temporada y participando de forma directa en 7 goles. Además, ganó la Supercopa de Portugal.