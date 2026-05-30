River quiere a Giovani Lo Celso: los detalles

Eduardo Coudet tiene en claro que con lo que tiene no le alcanza para pelear por cosas importantes con River Plate y por eso comenzó con una fuerte depuración del plantel. Si bien todavía no salió nadie, ya sumó a Nicolás Otamendi, quien ya firmó su contrato y se incorporará al después de disputar el Mundial 2026 de la FIFA con la Selección Argentina.

Pero el Chacho no se conforma y mostrándose ambicioso ahora va con todo por Giovani Lo Celso, quien terminó su tercera temporada en el Betis con ciertas complicaciones, ya que se perdió muchos partidos por la lesión miotendinosa proximal de grado moderado del recto anterior de su muslo derecho sufrida en marzo.

Sumó un total de 32 partidos, pero siendo titular en apenas el 40% de ellos, por lo que jugó muchos menos minutos de lo esperado.

Lionel Scaloni lo incluyó entre los 26 futbolistas que representarán a la Selección Argentina en el Mundial 2026 de la FIFA, que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá, por lo que cualquier tipo de participación

Cómo es la situación de Lo Celso con el Betis

Giovani Lo Celso no saldrá fácil del Betis, ya que tiene contrato hasta julio de 2028 y saldría del conjunto andaluz por una cifra cercana a los 15 millones de euros. Si el futbolista quiere regresar a la Argentina, deberá pelear por él con Rosario Central, el club de sus amores en el que además tiene a su amigo Ángel Di María.

iene contrato hasta julio del 2028, está a las puertas de disputar un Mundial y el equipo andaluz pediría una cifra cercana a los 15 millones de euros. Además, saben que su amor por Rosario Central y la posibilidad de volver a compartir plantel con Ángel Di María podrían ser factores de peso a la hora de regresar a la Argentina y decirle que no al Millonario.