La fuerte confesión de Ancelotti sobre la lesión de Neymar en Brasil de cara al Mundial 2026

Carlo Ancelotti no da lugar para la especulación y es por eso que fue directo a lo que todos querían saber que es asegurar la participación de Neymar representando a Brasil en el Mundial 2026 de la FIFA, que se desarrolla en Estados Unidos, México y Canadá.

El técnico italiano aseguró que ya había recibido información del Santos sobre el estado físico del delantero, aunque desconocía realmente el grado de gravedad de la lesión.

"Decía que el jugador tenía un pequeño problema, un edema, y dejamos que ellos manejaran este tema hasta el día 27. El jugador fue convocado con la convicción de que tenía que ser convocado. Y después del 27, nosotros nos hicimos cargo del problema de Neymar y lo seguimos haciendo", sostuvo. "Para ser claro, él va a estar con nosotros. Pensamos que lo podremos recuperar para los primeros partidos de la Copa del Mundo. Si no podemos para el primero, será para el segundo", agregó.

%uD83D%uDEA8 SEM CORTE: NEYMAR ESTÁ GARANTIDO NO GRUPO! %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83D%uDDE3%uFE0F Carlo Ancelotti afastou os rumores sobre uma possível retirada do craque do elenco que vai disputar a Copa do Mundo. #FutebolBrasileiro #SeleçãoBrasileira #TNTSports2026 pic.twitter.com/PjaaOBqqQn May 30, 2026

"Los jugadores que he escogido son estos 26 y son los que van a jugar la Copa del Mundo. Por mala suerte, Neymar tiene este pequeño problema que no le permite entrenar con el grupo, pero él está trabajando muy bien desde lo individual para recuperarse pronto", cerró el ex DT del Real Madrid.