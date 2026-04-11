Alerta Brasil: Carlo Ancelotti habló sobre Neymar y su posible convocatoria al Mundial 2026

Carlo Ancelotti se refirió a la situación de Neymar de cara al Mundial 2026 y dejó abierta la puerta a una posible convocatoria para la lista final de Brasil.

En una entrevista con France Football, el técnico italiano aseguró que el delantero "está en el buen camino", aunque remarcó que su presencia dependerá exclusivamente de su estado físico.

Ancelotti fue claro al explicar los requisitos para integrar la lista final: "Debe seguir de esta manera y mejorar su condición. Es capaz de volver al 100% de forma física. Convocaré a jugadores que estén físicamente preparados".

El DT destacó además el rendimiento reciente de Neymar en Santos, donde el delantero suma tres goles y tres asistencias en seis partidos en lo que va del año. "Tras su lesión de rodilla ha vuelto bien y está marcando goles. Es un gran talento y es normal que la gente piense que puede ayudarnos a ganar el Mundial", agregó.

Ancelotti también dio pistas sobre el rol que podría ocupar dentro del equipo: "Más centrado, más próximo al arco rival, como juega ahora".

La selección brasileña buscará en el Mundial 2026 cortar una sequía de 24 años sin títulos y conquistar su sexta estrella. En la fase de grupos, Brasil integrará el Grupo C junto a Marruecos, Haití y Escocia, con Neymar como una de las grandes incógnitas de cara al torneo.