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Brasil se ilusiona con el Mundial 2026: Ronaldo confía en el equipo y en Ancelotti

El histórico Ronaldo Nazário respaldó a la Selección de Brasil de cara al Mundial 2026 y aseguró que es candidata al título, destacando el talento de figuras como Vinicius Junior y la influencia del DT Carlo Ancelotti.

Juan Riera
Juan Riera

La Selección de Brasil vuelve a ilusionarse con el Mundial 2026 de la FIFA, pese a una racha negativa de 24 años sin títulos. Su última consagración fue en el Mundial Corea-Japón 2002, cuando Ronaldo Nazário brilló en la final ante Alemania

Aunque quedaron atrás figuras históricas como Pelé, Garrincha, Sócrates y Romário, Brasil cuenta hoy con una nueva camada de talentos que apunta al hexacampeonato.

El propio Ronaldo destacó el nivel de varias de sus figuras actuales: "Tenemos a Vinicius Junior en Real Madrid, a Estevão Willian en Chelsea y a Raphinha en Barcelona. Son grandes jugadores y destacan en Europa".

Además del talento individual, Ronaldo remarcó la importancia del entrenador Carlo Ancelotti: "Creo mucho en su trabajo, es uno de los mejores entrenadores de la historia del fútbol".

 El histórico goleador, que convirtió 15 goles en Copas del Mundo entre 1994 y 2006, fue contundente sobre las chances de Brasil:  "Creo que tenemos posibilidades de ganar el Mundial. Es difícil, pero tenemos más chances que el 95% de las selecciones".  



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