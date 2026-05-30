PSG vs. Arsenal, por la final de la Champions League: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

PSG y Arsenal se enfrentarán hoy sábado desde las 13, en el estadio Puskás Arena de Budapest, por la final de la Champions League 2026. El árbitro será Daniel Siebert, quien estará acompañado por Jan Seidel y Rafael Foltyn, mientras que Sandro Schärer será el cuarto árbitro. Además, Bastian Dankert estará a cargo del VAR y Robert Schröder del AVAR.

El PSG de Luis Enrique viene de consagrarse campeón de la Ligue 1 de Francia, con seis puntos de diferencia con el Lens. En cuanto a la UEFA Champions League, no la pasó nada bien en la etapa regultar terminando en el puesto 11, con cuatro victorias, dos empates y dos derrotas, pero en playoffs se encendió y venció a Mónaco con un global 5 a 4, luego le dio una paliza en octavos al Chelsea con un contundente 8 a 2, en cuartos dejó atrás al Liverpool por 4 a 0 y en semifinales derrotó al Bayern Múnich en una serie emocionante por 6 a 5.

El Arsenal de Mikel Arteta viene de ganar de forma agónica la Premier League de Inglaterra, luego de pelear palmo a palmo con el Manchester City de Pep Guardiola. Los Gunners en la Champions fueron el mejor equipo de la etapa regular, luego en octavos se cargaron al Bayer Leverkusen por un global de 3 a 1, en cuartos al Sporting Lisboa por 1 a 0 y en semifinales al Atlético de Madrid de Diego Simeone por 2 a 1, también en una serie que se definió por pequeños detalles.

Standing on the brink of history. pic.twitter.com/yllALF6uaH — Arsenal (@Arsenal) May 30, 2026

Cómo se define la final de la Champions League en caso de empate

Si el encuentro entre PSG y Arsenal por la final de la UEFA Champions League termina empatado en los 90 minutos regulares, habrá 30 minutos de tiempo suplementario dividido en dos partes y si ninguno rompe la igualdad, todo se definirá desde el punto penal.

A qué hora juegan PSG vs. Arsenal la final de la Champions League

13.00: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

12.00: Chile, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Este-EST)

11.00: Ecuador, Perú, Colombia y Estados Unidos (Central-CST)

10.00: México y Estados Unidos (Montaña-MST)

09.00: Estados Unidos (Pacífico-PST)

Cómo ver en vivo PSG vs Arsenal por la final de la Champions League

El partido entre PSG y Arsenal por la final de la Champions League será televisado por Fox Sports y ESPN. Además, vas a poder disfrutarlo en vivo online por las plataformas digitales de streaming de Disney + Premium (previa contratación), Flow, DGO y Telecentro Play.

Probables formaciones de Arsenal vs. PSG por la final de la Champions League

Arsenal: David Raya; Cristhian Mosquera, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Riccardo Calafiori, Myles Lewis-Skelly; Declan Rice, Martin Odegaard; Bukayo Saka, Leandro Trossard y Viktor Gyökeres. DT: Mikel Arteta

PSG: Matvey Safonov; Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Warren Zaire-Emery, Joao Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia. DT: Luis Enrique