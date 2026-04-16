Atención River y Boca: quiénes son los jugadores que debutarán en el Superclásico

La expectativa es enorme. River recibirá este domingo a Boca en una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino. Y como es costumbre, algunos jugadores de ambos planteles tendrán la oportunidad de jugar por primera vez un partido de estas características.

Por el lado de River, hay tres de sus habituales titulares que harían su estreno en el Superclásico: ellos son el arquero Santiago Beltrán, el volante Aníbal Moreno y el extremo Ian Subiabre.

Los detalles sobre el operativo de seguridad para el Superclásico entre River y Boca

En la lista original de debutantes estaba Fausto Vera, pero la lesión confirmada en su rodilla ante Carabobo lo dejará sin su primera vez en un Superclásico.

Otros que nunca lo jugaron pero no suelen ser titulares para el Chacho son: Ezequiel Centurión, Tobías Ramírez, Matías Viña, Facundo González, Juan Cruz Meza, Lautaro Pereyra, Kendry Páez y Joaquín Freitas.

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Mientras tanto, por el lado de Boca, son tres los habituales titulares que disputarán su primer Superclásico: Leandro Brey, Santiago Ascacíbar y Tomás Aranda.

Otros que nunca jugaron un Superclásico pero a priori no serían titulares el domingo son: Marco Pellegrino, Camilo Rey Domenech, Williams Alarcón, Agustín Martegani, Alan Velasco y Ángel Romero.

Otra particularidad es que Adam Bareiro disputó un Superclásico vistiendo la camiseta de River. Fue el 21 de septiembre de 2024. Para aquel partido Marcelo Gallardo puso mayoría de suplentes debido a los compromisos del Millonario por Copa Libertadores y el paraguayo fue el centrodelantero titular en la victoria por 1 a 0 con gol de Manuel Lanzini.