Juanfer Quintero y Fausto Vera se pierden el Superclásico contra Boca: el parte médico de River

La victoria de River sobre Carabobo por la Copa Sudamericana pasó a ser anecdótica para el Millonario, ya que tras el partido se encendieron las alarmas por Juan Fernando Quintero y Fausto Vera pensando en el Superclásico del próximo domingo.

Ambos futbolístas salieron del campo de juego por molestias y en la mañana de este jueves se hicieron estudios médicos, arrojando como resultado las lesiones y la confirmación de que no llegan al partido con Boca.

Según los informes, Vera tiene un esguince del colateral medial grado dos y tendrá entre dos y tres semanas de recuperación.

Por su parte, el colombiano sufrió una lesión muscular grado uno del psoas, con recuperación de una a dos semanas.

De esta manera, ambos futbolístas no estarán en el Superclásico y Eduardo Coudet deberá mover las piezas para acomodar el mediocampo. Actualmente, el reemplazo natural que tiene Vera es Kevin Castaño, aunque no está en su mejor nivel. El otro cambio que se podría dar es la aparición de Juan Cruz Meza.