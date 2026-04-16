Antes del Superclásico con River, en Boca hablaron del arbitraje y el estado del campo de juego del Monumental

Cada vez falta menos para el Superclásico que, este domingo desde las 17:00, River y Boca disputarán por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026.

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En ese marco, y después de su contundente victoria ante Barcelona de Guayaquil, algunos jugadores del Xeneize hablaron con la prensa e hicieron hincapié en el arbitraje y el estado del campo de juego en el Estadio Monumental.

Consultado sobre la elección de Darío Herrera como el juez del encuentro, Leandro Paredes decidió no echar leña al fuego y aseguró que no cree en "la mala intención de nadie".

"Pensamos en jugar. No creo en la mala intención de nadie. Somos conscientes de lo que pasó en ese partido, pero más allá de eso, confiamos en nosotros, en que la gente se puede equivocar como nos pasa a nosotros. No nos preocupa para nada", expresó el campeón del mundo.

"JUGAR UN SUPERCLÁSICO ES ALGO MUY LINDO"



Leandro Paredes palpitó la visita de Boca a River por el Torneo Apertura. pic.twitter.com/9kKZluCqIz — TyC Sports (@TyCSports) April 16, 2026

Por su parte, Nicolás Figal y Miguel Merentiel recordaron el último antecedente del colegiado en 2023, cuando sancionó un polémico penal que le dio la victoria al Millonario.

"Yo estuve en ese partido, no tenemos un buen recuerdo pero hay que abstraerse de eso. Ellos tienen una responsabilidad grande como nosotros. Confiamos en la terna que eligen, así que no hay que preocuparse. Pasaron algunas cosas raras pero no quiero tocar el tema porque se malpredispone", indicó el zaguero.

"NO TENEMOS UN BUEN RECUERDO EN LOS ÚLTIMOS PARTIDOS QUE VISITAMOS ESA CANCHA"



Nicolás Figal se refirió a los arbitrajes en los últimos Superclásicos en el Monumental. pic.twitter.com/VYysCrFiB9 — TyC Sports (@TyCSports) April 16, 2026

La Bestia fue en la misma línea: "En ese momento nos sentimos perjudicados, pero no tenemos que focalizarnos en eso, sino en el juego, en el partido".

Respecto a cómo luce la cancha de cara al domingo, Paredes subrayó que para el estilo de juego del conjunto azul y oro se precisa una cancha en condiciones, aunque entendió que una situación por el estilo es normal.

"Para lo que estamos jugando, necesitamos un buen estado del campo, pero es parte de esto, encontrarte este tipo de canchas e intentaremos hacerlo de la mejor manera", consideró.

Además, el defensor opinó que, pase lo que pase con el césped, será igual para ambos equipos.

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"Estábamos viendo la cancha, va a estar mala para los dos. Una vez que entrás no importa nada y estamos a la espera, ojalá sea favorable para nosotros", cerró.