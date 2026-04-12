Furia en las redes sociales contra Brian Brobbey, el jugador que lesionó a Cuti Romero: "Ojalá se rompa..."

Cuti Romero fue titular en la caída de Tottenham ante Sunderland que dejó a los Spurs en puestos de descenso, pero no solamente fue una mala jornada para el argentino ya que, producto de un empujón innecesario de Brian Brobbey, se retiró lesionado y será sometido a estudios.

El defensor cubría la pelota para que su arquero la tome con las manos, pero Brobbey, sin chances de llegar, decidió empujarlo. Eso lo desestabilizó a Romero y cayó al piso. Inmediatamente pidió el cambio ya que sintió una molestia en su rodilla.

Cuti pidió el cambio y salió con lágrimas en los ojos, lo que genera mucha preocupación en la Selección Argentina.

En las redes sociales, hinchas de Tottenham y argentinos expresaron su bronca contra el delantero neerlandés de 24 años.

Si bien hubo cientos de mensajes con odio racial, también hubo muchos otros que se quejaron por lo torpe y bruto de la jugada. También hubo quieres le desearon distintos tipos de lesiones.

Good to see Sunderland fans took that well. pic.twitter.com/ftuDZ8bnMt — Spurs Zone (@Spurs_Zone) April 12, 2026

Brobbey lo empujó previamente a Cuti Romero y después se chocó con el arquero del Sunderland durante la jugada que derivó en su lesión.



Mala leche si los hay. pic.twitter.com/sHrMqZzMEr — Modo Scaloneta %uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7%uD83C%uDFC6 (@ModoScaloneta) April 12, 2026

Brobbey es una representación de su cultura. No voy a explayarme mas. https://t.co/T31U82XBwv — (CASI) DEPORTARON A LANGE (@Velkoztottenham) April 12, 2026