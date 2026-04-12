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Lo Celso volvió a jugar en Betis tras su lesión y se ilusiona con la Selección Argentina rumbo al Mundial 2026

En una jornada con lesiones de "Cuti" Romero y "Dibu" Martínez que preocupan en la Selección Argentina, Giovani Lo Celso le da una alegría a Lionel Scaloni volviendo a jugar para el Betis.

Juan Riera
Juan Riera

Giovani Lo Celso regresó a las canchas con Real Betis luego de más de dos meses de inactividad por lesión y volvió a meterse en la consideración de Lionel Scaloni de cara a la próxima convocatoria de la Selección Argentina

Lo Celso ingresó en el empate ante CA Osasuna por la fecha 31 de LaLiga, marcando su regreso tras una lesión en el recto anterior del muslo derecho que lo mantuvo fuera de las canchas durante dos meses y medio.

El ex Rosario Central disputó los últimos minutos del encuentro, reemplazando a Pablo Fornals, y dejó atrás una larga ausencia que incluyó 16 partidos de liga.

Lo Celso volvió a jugar en Betis tras su lesión y se ilusiona con la Selección Argentina rumbo al Mundial 2026

La palabra de Pellegrini por la vuelta de Lo Celso

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, celebró el regreso del argentino y destacó su importancia dentro del equipo. "Me alegro por él, ha sido una lesión muy larga. Nos aporta muchísimo, por calidad y claridad. Llevaba dos meses y medio sin jugar y hoy entró, nos da pausa, precisión y algo distinto", afirmó.

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