"Dibu" Martínez se lesionó en la entrada en calor del Aston Villa y no jugará ante Nottingham Forest por la Premier League

Se encendieron las alarmas en el Aston Villa y en la Selección Argentina ya que Emiliano "Dibu" Martínez iba a ser titular este domingo ante el Nottingham Forest por la Premier League de Inglaterra, pero cuando salió a hacer el calentamiento, sufrió molestias musculares y debió marcharse al vestuario, por lo que lo reemplazó el arquero Marco Bizot.

Update: Marco Bizot will now start in goal, replacing Emi Martínez. James Wright is now amongst our substitutes. https://t.co/fUjJZ1y8vK — Aston Villa (@AVFCOfficial) April 12, 2026

Aún no trascendieron novedades respecto a qué le sucedió al argentino, más allá de que realizaba los movimientos precompetitivos hasta que empezó a manifestar dolencias que lo llevaron a dejar la cancha y a quedarse completamente fuera del partido. Como Bizot lo reemplazó en el 11 inicial, el que fue al banco fue el joven James Wright, quien aún no debutó en Primera.

Todo sucedió en pleno calentamiento, cuando tras sentir una molestia, el arquero intentó seguir haciendo los movimientos precompetitivos, con envíos largos con el balón pero a medida que hacía cada pase hacía gestos de dolor y meneaba la cabeza.

EL MOMENTO DE LA LESIÓN DE DIBU: Emiliano Martínez sintió una molestia muscular durante la entrada en calor de Aston Villa y fue baja a último momento en el duelo ante Forest.



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La formación del Aston Villa sin Dibu Martínez

Aston Villa saltó al campo de juego con Marco Bizot; Matty Cash, Victor Lindelof, Pau Torres, Lucas Digne; Amadou Onana, Youri Tielemans; John McGinn, Ross Barkley, Morgan Rogers; Ollie Watkins.