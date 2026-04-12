Preocupación en la Selección Argentina: "Cuti" Romero fue reemplazado entre lágrimas en el partido del Tottenham

La Selección Argentina atraviesa horas de máxima preocupación en la antesala del Mundial 2026 de la FIFA. La imagen de Cristian Romero saliendo lesionado y visiblemente afectado durante el encuentro que Tottenham Hotspur perdió ante Sunderland por la Premier League de Inglaterra encendió todas las alarmas.

El defensor argentino, pieza clave en el esquema de Lionel Scaloni, no pudo completar el partido y se retiró entre gestos de dolor, lo que hace temer por una posible lesión en una de sus rodillas. Su salida se dio en un contexto complejo, ya que el Tottenham pelea por evitar el descenso en el tramo final de la temporada.

%uD83D%uDEA8 ATENCIÓN - FUERTE IMAGEN DEL CUTI: por molestias, y a muy poco del Mundial, Romero debió salir sustituido con Tottenham perdiendo ante Sunderland y en puestos de descenso...



%uD83D%uDCFA Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/kquaZRKWcY — SportsCenter (@SC_ESPN) April 12, 2026

Romero venía de ser titular en el amistoso ante Mauritania disputado en La Bombonera, una de las últimas pruebas de la Albiceleste antes de la gran cita mundialista.

Otras preocupaciones en la Albiceleste

A la situación de Romero se suman otras molestias físicas dentro del plantel argentino. Emiliano Martínez sintió una molestia en el precalentamiento del partido entre Aston Villa FC y Nottingham Forest, mientras que Lautaro Martínez se resintió de un desgarro tras su regreso con Inter de Milán, luego de haber marcado un doblete ante AS Roma por la Serie A.

El cuerpo técnico sigue de cerca la evolución de todos los futbolistas en un momento clave, a la espera de estudios médicos que determinen la gravedad de cada caso.