Lautaro Martínez se lesionó otra vez y hay preocupación en el Inter y la Selección Argentina

Después de su brillante actuación el pasado fin de semana ante Roma, Lautaro Martínez se lesionó y le dio malas noticias al Inter y también a la Selección Argentina.

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El Toro, que venía de anotar un doblete frente a la Loba, se hizo estudios este viernes y el parte médico arrojó una molestia en el sóleo.

"Las pruebas revelaron una leve distensión muscular en el sóleo de la pierna izquierda", informó el Neroazzurro mediante un comunicado.

Si bien no parece ser un problema de gravedad, lo cierto es que se trata de un inconveniente recurrente para el atacante bahiense, que ya había padecido el mismo cuadro en febrero y se perdió un par de meses de actuvidad.

En este contexto, y más allá de que el club adelantó que "la situación del delantero argentino será reevaluada en los próximos días", se prevé que puede llegar a estar ausente durante dos semanas.

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Claro, para Inter representa un inconveniente no tener a una de sus figuras en el tramo más sensible de la Serie A, mientras que Lionel Scaloni sigue de cerca el estado de alguien que, de no mediar inconvenientes, estará en el Mundial 2026.