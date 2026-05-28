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SIN MARGEN DE ERROR

Boca está con la guardia alta: los picantes carteles que aparecieron antes del duelo decisivo ante Universidad Católica

A horas del trascendental encuentro por la Copa Libertadores, el pueblo xeneize volvió a poner el grito en el cielo y en los alrededores de la Bombonera aparecieron fuertes mensajes.

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El clima en Brandsen 805 ya empezó a jugar su partido. A horas del duelo decisivo ante Universidad Católica por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, en los alrededores de La Bombonera volvieron a aparecer carteles con una frase que se instaló con fuerza tras el polémico empate ante el Cruzeiro: "Boca contra todos".

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El lema, acompañado de "no se metan con Boca", comenzó a circular apenas terminó el encuentro frente al conjunto brasileño, un partido cargado de bronca interna por las decisiones arbitrales de Jesús Valenzuela que dejó al Xeneize sin margen de error en el Grupo D. Primero fueron pasacalles colgados en las inmediaciones del estadio; ahora, más de una semana después y en la previa de una verdadera "final", el mensaje volvió a hacerse visible en Brandsen 805.

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Los protagonistas no ocultaron su fastidio aquella noche. Leandro Paredes protestó en pleno partido, Miguel Merentiel dejó mensajes en las redes sociales y el propio Claudio Úbeda hizo referencia al arbitraje en varias respuestas durante la conferencia de prensa posterior al empate en La Bombonera.

Con el correr de los días no hubo una postura institucional pública desde Boca ni declaraciones oficiales que profundizaran el reclamo. Sin embargo, el mensaje en las calles habló por sí solo. Los pasacalles primero y ahora las pancartas terminaron reflejando el sentimiento de una parte importante del mundo xeneize, convencido de que el equipo fue perjudicado en un partido clave.


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