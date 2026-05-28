Alarmas en Independiente: Olimpia quiere a Gabriel Ávalos

Gabriel Ávalos alcanzó su mejor nivel en Independiente y fue recompensado con la citación a la selección de Paraguay para disputar su primer Mundial. También llamó la atención de clubes extranjeros, como Olimpia.

Su presidente, Rodrigo "Coto" Nogués, en diálogo con el programa ´Fútbol a lo Grande´ de Radio Monumental 1080, confirmó que hay contactos: "Hay charlas con Gabriel Avalos. Sé que él tiene muchas ganas de vivir en Paraguay, de estar cerca de su familia. Su familia es olimpista y eso ayuda mucho".

Desde el lado de Olimpia ven viable la incorporación del delantero para este mercado o, más tardar, el de diciembre, ya que el Rojo tiene una deuda con el jugador y tampoco pagó un millón de dólares por el pase de Facundo Zabala.

Es decir, con este panorama, el club paraguayo ven cercana la llegada del atacante a cambio de dinero y la cancelación de ese pago pendiente.

Por su parte, desde Independiente intentarán retenerlo y renovar su contrato, que vence en diciembre de este año.