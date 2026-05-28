Brasil sufre por Neymar: su lesión es más grave de lo pensado y se perderá el debut en el Mundial 2026

Hace rato que Neymar no tiene paz con su físico y este jueves se confirmó una noticia que implica un duro golpe para él y para Brasil en la previa del Mundial 2026.

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Es que, a solo 14 días para el inicio de la Copa del Mundo, el cuerpo médico de la Verdeamarela dio a conocer que la lesión que el astro tiene en la pantorrilla derecha es más grave de lo pensado y no podrá estar disponible para el debut ante Marruecos del 13 de junio.

"Neymar se hizo todas las pruebas médicas, incluso una resonancia magnética que terminó con una lesión de grado dos en la pantorrilla; no es solo un edema. Se espera que en dos o tres semanas esté recuperado", indicó el doctor Rodrigo Lasmar.

O médico da Seleção, Rodrigo Lasmar, confirmou a lesão muscular de grau 2 na panturrilha de Neymar e que sua recuperação deve durar de duas a três semanas.#selecaobrasileira pic.twitter.com/JuQZavL7Za — ge (@geglobo) May 28, 2026

La noticia generó una revolución en el Scratch, ya que el resultado es diferente al diagnóstico inicial que Santos había emitido antes de la convocatoria.

Lo cierto es que, por los tiempos previstos de recuperación, Ney se perderá los amistosos previos contra Panamá y Egipto, el estreno en la cita máxima y, de no mediar inconvenientes, Carlo Ancelotti podrá citarlo para la segunda fecha del Grupo C, donde la Canarinha chocará con Haití el 19 de junio.

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Sin embargo, la evolución del delantero de 34 años será monitoreada constantemente durante los próximos días por Carletto y sus ayudantes.