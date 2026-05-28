Coudet, picante tras la victoria de River en la Copa Sudamericana 2026: "Cuando perdés, son todos entrenadores"

Tenía cosas guardadas y las dijo todas. El protagonista es el entrenador de River, Eduardo Coudet, quien luego de la victoria por 3-0 ante Blooming por la Copa Sudamericana 2026 defendió los cambios y el planteo realizado en la derrota frente a Belgrano de Córdoba en la final del Torneo Apertura 2026.

"El domingo estuvimos muy cerca. Hicimos un gran esfuerzo para coronar y no se nos dio. Estuvimos muy cerca, pero nos tocó perder la final", afirmó el "Chacho". De todos modos, el director técnico valoró la respuesta del equipo en el cierre del semestre: "Hoy lo cerramos bien, ganando y quedando primeros", sostuvo, luego del triunfo que le permitió a "Millonario" finalizar en lo más alto de su grupo.

El momento más tenso de la conferencia llegó cuando se le preguntó por los cambios efectuados en la final de Córdoba y allí Coudet retrucó: "¿Qué cambios?", antes de explicar su postura sobre las variantes disponibles. "Si tenía un cinco más de disputa, lo hubiésemos utilizado. Si teníamos otro central, lo mismo", señaló el entrenador, en referencia a las alternativas que tenía en el banco para sostener el partido.

Luego, fue más tajante: "Cuando perdés, son todos entrenadores, todos genios. Tendría que haber entrado uno u otro", afirmó, molesto por los cuestionamientos posteriores a la derrota. El DT también rechazó que sus modificaciones hayan sido para defenderse: "Los cambios del domingo no fueron defensivos. Hasta el 2-1 no nos habían pateado al arco", remarcó.

Por último, Coudet volvió a apuntar contra la decisión arbitral en la jugada que cambió el partido: "Sigo sosteniendo que no fue penal de (Lautaro) Rivero. Es imposible cobrarlo", concluyó.

Además, el entrenador aclaró la situación de Juan Fernando Quintero, ausente en los últimos compromisos, y descartó cualquier conflicto interno. "Desde el jueves sabíamos que Juanfer no iba a poder estar. No me gustan los rumores, no uso redes sociales. Debe ser el tipo con el que más hablé de todos los jugadores desde que he llegado. No me llevo mal, no estamos peleados ni nada", aseguró.