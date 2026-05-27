La pésima noticia que San Lorenzo recibió tras quedar eliminado de la Copa Sudamericana

Pese a que un empate le bastaba, San Lorenzo perdió ayer frente a Recoleta y quedó eliminado en fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.

Gustavo Álvarez fue duro con la eliminación de San Lorenzo de la Copa Sudamericana 2026 y puso en duda su continuidad

En ese sentido, y en medio de la tristeza por no haber podido cumplir con el objetivo de clasificar a los octavos de final o a los playoffs, el Ciclón recibió otra pésima noticia.

Es que, en relación con el aspecto económico, el club azulgrana no solo no pudo obtener 225 mil dólares por ganar el encuentro, sino que se perdió un premio mayor al no poder avanzar de instancia.

Concretamente, 600 mil dólares iban a ingresar a las arcas de la institución solo por instalarse en los octavos de final, mientras que si pasaba segundo, el premio iba a ser de 500 mil dólares.

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Cualquiera de las sumas, naturalmente, iba a ser beneficiosa. Sin embargo, el conjunto paraguayo arruinó los planes del equipo de Gustavo Álvarez, que ahora solo podrá tener aspiraciones en el plano local.