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Alarmas en River: Facundo Colidio se lesionó y se pierde el partido ante Blooming

Facundo Colidio fue desafectado en River Plate por lesión y no jugará esta noche ante Blooming por Copa Sudamericana.

 Desde las 21.30 horas de este miércoles, River enfrentará a Blooming por la última fecha de la Copa Sudamericana en busca de un triunfo que le garantice el primer puesto del grupo. 

En la antesala del encuentro en el Monumental, Facundo Colidio quedó descartado por lesión.

Este martes, el Chacho definió la lista de convocados e incluyó al delantero, que viene de convertir ante Belgrano. 

De hecho, todo apuntaba a que sería titular ante el conjunto boliviano, pero finalmente fue desafectado por una sobrecarga muscular en el cuádriceps derecho que arrastra desde el domingo.

De esta manera, Colidio no jugará contra Blooming y el Chacho Coudet deberá meter mano en el equipo. El principal candidato para meterse en el once es Maximiliano Salas. La otra alternativa sería que el entrenador incluya a Ian Subiabre o Kendry Páez en el once.

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